Caminhão usa área de escape do Anel Rodoviário de BH

Caminhão usou a área de escape do Anel Rodoviário na manhã desta segunda-feira (17/10) (foto: BHTrans/Reprodução)

Um caminhão baú de pequeno porte usou a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (17/10).

Segundo a BHTrans, a estrutura está fechada para a retirada do veículo. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que as equipes já estão no local para a remoção do caminhão e ainda não há informações sobre a carga.

Ainda não há informações sobre a carga do caminhão.

A área de escape fica na altura do km 541, no sentido Vitória (ES), entre a rodovia BR-040 e o trevo do Betânia, próximo ao acesso ao Bairro Buritis.

Ela amplia a pista e tem uma “piscina de concreto” com brita e cerâmica que permite que veículos com problemas como perda dos freios desacelerem rapidamente com segurança.

Outros casos

No dia 16 de agosto, a estrutura foi usada pela primeira vez por um caminhão que perdeu os freios.

Em 12 de setembro, um motorista perdeu o controle dos freios e, para não provocar acidentes, o condutor conseguiu parar na área de escape da via.

De acordo com informações da BHTrans, o condutor vinha de Ubá, na Zona da Mata, com destino a Brasília. O caminhão estava carregado com 26 toneladas de móveis.

No final de setembro, um caminhão carregado de óleo vegetal também usou a área de escape após perder os freios.

O motorista saiu do Rio de Janeiro e seguia para Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana.