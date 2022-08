Área de escape do Anel: caminhão perde o freio e usa estrutura pela 1ª vez

Área de escape fica no km 541, sentido Vitória (ES), entre a BR-040 e o trevo do Betânia, perto do acesso ao Buritis (foto: Reprodução/PBH)

A área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi usada pela primeira vez na tarde desta terça-feira (16/8) por um caminhão que perdeu os freios. Inaugurada há duas semanas pela prefeitura da capital, em 1º de agosto, a área serve para parar veículos em situações de emergência.

Outro motorista de caminhão que passava pelo local registrou o momento em que o veículo desvia para a área de escape. A carreta que "estreiou" a infraestrutura transportava 26 toneladas de minério. A estrutura de 100 metros de comprimento foi projetada para evitar acidentes em um local conhecido por grandes ocorrências.

A área de escape fica na altura do km 541, no sentido Vitória (ES), entre a rodovia BR-040 e o trevo do Betânia, próximo ao acesso ao Bairro Buritis. Ela amplia a pista e tem uma "piscina de concreto" com brita e cerâmica que permite que veículos com problemas como perda dos freios desacelerem rapidamente com segurança.



Segundo a PBH, equipes da BHTrans, da Via-040 e da Polícia Militar Rodoviária isolaram a área e o reboque foi acionado para retirar o veículo "assim que as condições do trânsito no local forem favoráveis". A caixa de argila também será recomposta após a remoção.

A área de escape construída pela Prefeitura de Belo Horizonte evitou hoje um acidente e ajudou a salvar vidas.



Um caminhão carregado de minério perdeu o freio e, obedecendo a sinalização de advertência, manobrou o veículo até a área. pic.twitter.com/WiMmnKjGVG %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) August 16, 2022



Segurança no Anel

No Twitter, o prefeito de BH Fuad Noman comemorou o funcionamento da área de escape, que "evitou hoje um acidente e ajudou a salvar vidas".

Em coletiva de imprensa em 2 de agosto, após a inaguração da área de escape, o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, afirmou que a eficácia da estrutura depende da prudência dos motoristas. Segundo ele, é necessário um controle mais efetivo de velocidade e cumprimento das normas de tráfego na via. "Não é só a área de escape. A velocidade que caminhões e ônibus trafegam na via é imprudente. Não adianta querer ultrapassar em um trecho desse e falar que o motorista não conhece a via", disse.

As obras da área de escape também incluíram melhorias na drenagem pluvial, com a construção de uma travessia subterrânea no Anel Rodoviário, com a criação de estrutura para descida d'água em degraus. A intenção é melhorar o direcionamento adequado das águas da chuva. De acordo com a PBH, o investimento foi cotado em R$ 3,5 milhões.