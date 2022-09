Carreta usa área de escape do Anel Rodoviário após perder os freios

Os funcionários da BHTrans estão no local, traçando estratégias para retirar o veículo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um motorista perdeu o controle dos freios no Anel Rodoviário, na altura do bairro Olhos D'Água, na região Oeste de BH, na noite desse domingo (11/9). Para não provocar acidentes, o motorista conseguiu parar na área de escape da via.É a segunda vez que a área é usada, 43 dias desde seu lançamento.

O motorista contou às autoridades que percebeu uma luz de freio acionada no painel, indicando que havia algum problema, e parou.



De acordo com informações da BHTrans, o condutor vinha de Ubá, na Zona da Mata, com destino a Brasília. O caminhão estava carregado com 26 toneladas de móveis.

Próximo ao local, havia um ônibus parado para trocar o pneu, prática proibida para a área de escape. Dois guinchos foram para o local. Porém, mesmo após várias tentativas, ainda não foi possível retirar a carreta, devido ao peso da carga.

No início da manhã desta segunda-feira (12/9), um veículo de operação de trânsito chegou ao local. A BHTrans avalia se vai retirar parte da carga ou tentará utilizar mais reboques para tirar a carreta, após o horário de pico.

