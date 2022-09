Carro com tração nas 4 rodas atola na área de escape do Anel Rodoviário

É a terceira vez que a área de escape do Anel Rodoviário é utilizado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um SUV com tração nas quatro rodas ficou atolado na área de escape do Anel Rodoviário na noite dessa terça-feira (13/9), no bairro Olhos D’água, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, um Land Rover Defender, afirmou que o veículo deu defeitos no momento em que passava pelo local.

O condutor ainda afirmou que não sabia da funcionalidade da área de escape e, por isso, entrou por engano com o carro no trecho e ficou atolado no local, mesmo com tração nas quatro rodas do veículo.

A Polícia Militar e a BHTrans acompanharam a retirada do veículo, rebocado no final da noite.

O motorista, de 72 anos, é um militar reformado e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

O carro está com a documentação atrasada e foi apreendido.

Área de escape

Esta é a terceira vez que o local é utilizado desde que foi inaugurado pela prefeitura da capital, em 1º de agosto.

Na noite do último domingo (11/9), uma carreta perdeu os freios e o motorista usou a área de escape para conseguir parar.

De acordo com informações da BHTrans, o condutor vinha de Ubá, na Zona da Mata, com destino a Brasília. O caminhão estava carregado com 26 toneladas de móveis.

Antes disso, no dia 16 de agosto, a área de escape foi utilizada pela primeira vez por um caminhão que perdeu os freios. A carreta transportava 26 toneladas de minério.