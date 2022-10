Carro é abandonado na área de escape do Anel Rodoviário

Equipes da BHTrans estão no local e atuam na retirada do carro da área de escape (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A área de escape do Anel Rodoviário está fechada na manhã desta sexta-feira (21/10) devido a um carro de passeio abandonado no local.

Segundo uma testemunha, dois homens e uma mulher estavam dentro do veículo. O condutor teria entrado por engano na área, achando que se tratava de um retorno.

Quando o carro ficou preso na estrutura, os três saíram do veículo e foram embora, dizendo que iam acionar a seguradora.

Equipes da BHTrans estão no local para retirar o carro da área e realizar a manutenção da estrutura.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada.

José Lopes, responsável pela seguradora do carro, esteve no local e conversou com a polícia. O veículo será levado para o pátio do Detran e pode ser liberado hoje ainda.

“O motorista é meu cliente e confundiu a área com um retorno. Ele foi fechado por um caminhão e, quando viu, já estava preso na estrutura".

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que as equipes do COP-BH verificaram o incidente pelas câmeras e acionaram os agentes da BHTrans que foram ao local e realizaram a remoção do carro.

"É importante salientar que cada vez que um veículo utiliza indevidamente a Área de Escape, ela fica indisponível para que os demais veículos utilizem o local para ampliar a segurança viária e preservar vidas".

Outro caso

Em setembro, um SUV com tração nas quatro rodas ficou atolado na área de escape. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, um Land Rover Defender, afirmou que o veículo deu defeitos no momento em que passava pelo local.

O condutor ainda afirmou que não sabia da funcionalidade da área de escape e, por isso, entrou por engano com o carro no trecho e ficou atolado no local, mesmo com tração nas quatro rodas do veículo.