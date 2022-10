BH pode ter sábado de calor e nuvens; temperatura despenca no Triângulo

Área de alerta de queda brusca de temperatura corta o Brasil chegando ao Triângulo e Sul (foto: Reprodução/inmet)

O sábado (29/10) deve ser quente e encoberto de nuvens em Belo Horizonte e frio chegando a 145 municípios mineiros, sobretudo no Triângulo, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A temperatura mais baixa, registrada na madrugada da capital mineira, foi de 25°C e a máxima esperada é de 29°C, amplitude considerada estável na Região Central. A umidade varia de 60% a 90% com pouca possibilidade de chuva.Alertas de tempestades se restringem à divisa de Minas Gerais com os estados de Goiás e Bahia, no extremo Noroeste mineiro.Chuva com mais certeza na capital de Minas Gerais está prevista para o início da próxima semana, segundo o Inmet.Contudo, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e parte do Sul de Minas somam 145 municípios que enfrentam alerta de perigo potencial de queda brusca de temperatura. Segundo o Inmet, o declínio térmico pode os levar a temperaturas de 3ºC a 5ºC.