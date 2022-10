Chuvas ameaçam domingo em BH e tempestades são previstas para Sul de Minas

De acordo com o Inmet, a temperatura mínima na capital mineira manteve tendência de alta, marcando 19°C na madrugada. E deve se elevar a 30°C, com umidade relativa do ar ao redor de 85%, com grande possibilidade de pancadas de chuva na tarde e noite.



Outros 75 municípios do Sul de Minas Gerais estão sob alerta de perigo para tempestades, segundo o Inmet. Nesses locais, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Este domingo (30/10) deve ser de muitas núvens e possibilidade de pancadas de chuva desde o fim da manhã na capital mineira, com previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertando para risco de tempestades, sobretudo em 75 cidades do Sul de Minas (veja a lista) e semana chuvosa na capital.De acordo com o Inmet, a temperatura mínima na capital mineira manteve tendência de alta, marcando 19°C na madrugada. E deve se elevar a 30°C, com umidade relativa do ar ao redor de 85%, com grande possibilidade de pancadas de chuva na tarde e noite.A semana segue a tendência de chuva, pelo menos até a quinta-feira (03/11), segundo o Inmet, quando as temperaturas devem despencar, chegando a mínima de 9°C e máxima de 14°C, com previsão de chuva todos os dias da semana em BH.Outros 75 municípios do Sul de Minas Gerais estão sob alerta de perigo para tempestades, segundo o Inmet. Nesses locais, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.



Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, os aparelhos elétricos e quadro geral de energia devem ser desligados.



A Defesa Civil de BH acompanha a previsão, com alerta para a ocorrência de pancadas de chuva (de 20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais, em torno de 50 km/h até 7h de segunda-feira (31/10).



O órgão de proteção social recomenda que sob chuva as pessoas redobrem a atenção. "Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva".



A Defesa Civil também pede que não se atravesse ruas alagadas nem se deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. "Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros. Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos", informa o órgão.



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Municípios mineiros sob alerta de tempestades





Albertina

Alfenas

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Careaçu

Carvalhópolis

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Divisa Nova

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Gonçalves

Guaranésia

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itapeva

Jacutinga

Jesuânia

Lambari

Machado

Monsenhor Paulo

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Pedralva

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Turvolândia

Varginha





Fonte: Inmet