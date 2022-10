Trânsito: confira interdições e desvios neste domingo de eleição em BH

Registro do Centro de Belo Horizonte em 12 de setembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Em decorrências das eleições no próximo domingo (30/10), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta sexta-feira (28/10) informações sobre interdições de vias, desvios no trânsito e segurança na capital mineira.

A gratuidade no transporte ficou definida na última terça-feira (25) por meio da publicação de decreto, que, inclusive, atende a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando as prefeituras de todo o país a adotarem a gratuidade dos ônibus no dia das eleições. A medida visa assegurar que questões de ordem financeira não interfiram no exercício democrático dos cidadãos.

Trânsito e interdições

As intervenções no trânsito de Belo de Horizonte ficarão concentradas no entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nos cartórios eleitorais e nos principais locais de votação em todas as regionais da cidade.





As promessas e ideias de Bolsonaro e Lula para Minas Gerais “Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) irão monitorar o trânsito e serão implantadas reservas de área (proibição de estacionamento) para facilitar o embarque e desembarque de eleitores e estacionamento de veículos a serviço do TER”, diz a PBH.

Será realizada a interdição total na avenida Prudente de Morais, entre a avenida do Contorno e a rua Carvalho de Almeida, em ambos os sentidos, das 5h de domingo (30) às 5h de segunda (31), no bairro Cidade Jardim. A rua Josafá Belo, entre a avenida Prudente de Morais e a rua Bernardo Mascarenhas, também será interditada totalmente.

Desvios

Sentido centro/bairro

Em direção à avenida do Contorno (sentido Savassi) / rua Carvalho de Almeida: avenida do Contorno, rua Bernardo Mascarenhas, rua Carvalho de Almeida, avenida Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal.

Sentido avenida do Contorno (sentido Savassi) / rua Nunes Vieira (desvio alternativo veículos leves): avenida do Contorno, rua Paulo Afonso, rua Nunes Vieira, avenida Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal.

Sentido avenida do Contorno (sentido Centro) / avenida Prudente de Morais: avenida do Contorno, rua Joaquim Murtinho, rua Tenente Renato César, rua Bernardo Mascarenhas, rua Carvalho de Almeida, avenida Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal.

Sentido centro/bairro





Sentido avenida Prudente de Morais / avenida do Contorno (ambos os sentidos): avenida Prudente de Morais, rua Barão de Macaúbas, rua Professor Magalhães Drumond, avenida do Contorno, seguindo daí o itinerário normal.

Transporte coletivo

Em função da interdição na avenida Prudente de Morais, as linhas 8101 (Santa Cruz e Alto Santa Lúcia), 8103 (Nova Floresta e Santa Lúcia) e 9101 (Alto Vera Cruz e Santa Lúcia) terão os itinerários alterados e pontos provisórios serão criados ao longo do seguinte desvio:

- Sentido avenida do Contorno (sentido Savassi) / rua Carvalho de Almeida: avenida do Contorno, rua Bernardo Mascarenhas, rua Carvalho de Almeida, avenida Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal.

Parques e museus

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica informa que todas as unidades sob sua administração abrirão um pouco mais tarde, às 12h, mantendo seu fechamento no horário habitual. Portanto, a Zoobotânica – área em que estão localizados o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico) – funcionará das 12h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Já os parques municipais estarão abertos das 12h até o horário habitual (17h ou 18h), que varia conforme o parque. Para conferir os horários de funcionamento, basta acessar a página da Fundação de Parques, no menu “Preços e horários”.

Os cemitérios municipais terão seu funcionamento das 7h às 17h, com plantão administrativo para agendamentos de sepultamentos até as 18h30.

Não estarão abertos ao público os museus públicos municipais geridos pela Fundação Municipal de Cultura: Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB); Museu da Moda de Belo Horizonte (MUMO); Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH); e Museu Casa Kubitschek e Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.