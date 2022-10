Qual é o número de ACM Neto ao governo da Bahia no 2º turno das eleições?

ACM Neto não declarou apoio a nenhum candidato à presidência (foto: Reprodução)

ACM Neto (União) concorre ao cargo de governador do estado da Bahia com o número 44. O candidato não declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem a Jair Bolsonaro (PL), que disputam a eleição presidencial.

Leia: Paraná Pesquisas: na Bahia, Jerônimo tem 51,9% e ACM 48% dos votos válidos

ACM Neto está na política desde 2002, já foi prefeito de Salvador e deputado federal e vem de uma família de políticos. É neto do ex-governador e senador da Bahia Antônio Carlos Magalhães (ACM), sobrinho do ex-deputado federal Luís Eduardo Magalhães e filho de ACM Júnior, também ex-senador.

O candidato concorre ao governo da Bahia neste domingo (30/10) contra o ex-secretário de Educação e de Desenvolvimento Rural Jerônimo Rodrigues (PT).No 1º turno, ACM Neto ficou na segunda posição, com 3.316.711 votos (40,80% do total). Jerônimo saiu na frente, com 4.019.830 votos (49,5%).

O União Brasil, legenda criada após a fusão do DEM com o PSL, anunciou neutralidade depois do 1º turno das eleições, liberando seus diretórios estaduais a apoiar a candidatura de Lula ou de Bolsonaro.



Apesar de ACM não ter anunciado apoio para a presidência, o presidente pede votos para ele e diz que está à disposição para uma aliança no estado.

O "Beabá da Política"

