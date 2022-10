Paraná Pesquisas: na Bahia, Jerônimo tem 51,9% e ACM 48% dos votos válidos

Paraná Pesquisas mostra empate técnico na corrida estadual baiana (foto: Divulgação) A nova rodada do Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira (27/10), mostra um cenário de estabilidade na preferência dos baianos para a corrida estadual. Nos votos válidos, que não consideram votos nulos e brancos, o candidato Jerônimo Rodrigues (PT) tem 51,9% e ACM Neto (União Brasil), 48,1%. No último levantamento, divulgado em 20 de outubro, o petista tinha 50,7% e o ex-prefeito de Salvador, 49,3%.





Nos votos totais, Jerônimo também apresenta uma leve vantagem e o cenário pouco mudou da última pesquisa divulgada. O petista tem 48,4% ante 44,9% de ACM. Anteriormente, no levantamento do dia 20, Jerônimo tinha 46,8% e ACM 45,6%. Na atual pesquisa, votos brancos e nulos são 3,7% dos entrevistados, mesma porcentagem do levantamento anterior.





O universo desta pesquisa abrange os eleitores do estado da Bahia. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1580 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade e renda domiciliar mensal.

O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais em 70 municípios entre os dias 22 e 26 de outubro de 2022, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, 20,0% das entrevistas.





Tal amostra representativa do Estado da Bahia atinge um nível de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais.



A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22 e este levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BA-00954/2022 para o cargo de Governador.