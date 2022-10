Atlas divulga hoje pesquisa de intenções de voto no Brasil e em Minas

Lula e Bolsonaro disputam 2º turno no dia 30 de outubro (foto: Miguel Schincariol/AFP/Evaristo Sa/AFP)



O Instituto Atlas divulga nesta quinta-feira (27/10) novas pesquisas com as intenções de voto para presidente no Brasil e em Minas Gerais, previstas para o final da tarde. Os levantamentos vão avaliar o percentual entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputam o segundo turno no dia 30 de outubro.





Além disso, o instituto também divulgará pesquisas com as intenções de votos para presidente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que também contará com pesquisa para governador.