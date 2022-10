Lula sobre Bolsonaro e acusação contra rádios: 'Sabe que vai perder'

Raphel Felice - Correio Braziliense

Lula durante sabatina dos Diários Associados, na manhã desta quinta-feira (27/10) (foto: Reprodução/Youtube) O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que a ação da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre inserções de rádio é "choro" de "quem sabe que vai perder as eleições".









Lula promete voltar a ser presidente para fazer o povo brasileiro "voltar a ser feliz". E cita que o Brasil tinha o povo mais feliz e mais confiante do mundo durante as gestões petistas.





"O povo quer o Brasil mais alegre, com esperança, com prazer de ser brasileiro. Um país que distribui livros, não armas. Os servidores não receberam nenhum reajuste desde 2017. É um absurdo. O brasileiro era o povo mais feliz do mundo", ressalta.





O ex-presidente liderou o primeiro turno da eleição com 48,4% dos votos ante 43,2% do atual presidente da República, uma diferença de cerca de 6 milhões de votos.