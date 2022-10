Lula sobre ministro da Economia: Um cara com inteligência política e social

Mesmo com a liderança nas pesquisas de intenções de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se recusa, até o momento, em responder quem ele elegerá para o cargo do Ministério da Economia, caso seja eleito. Recentemente, Lula disse que só irá revelar o nome depois que for eleito . No entanto, em entrevista ao, o petista afirmou que o seu ministro terá o perfil de "um cara" inteligente politicamente, mas com "compromisso social".