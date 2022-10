Tebet explica orçamento secreto e viraliza: 'Maior esquema de corrupção'

Ainda em campanha do primeiro turno, Simone Tebet participou do Flow Podcast e explicou 'passo a passo' do orçamento secreto (foto: Reprodução/Flow Podcast) A senadora e ex-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MBD) afirmou que o esquema conhecido como “orçamento secreto” pode ser o “maior esquema de corrupção do planeta Terra”. A declaração foi feita no mês passado, quando Tebet participou do Flow Podcast. Na ocasião, entre os assuntos tratados, a senadora explicou o que seria o orçamento secreto e o vídeo viralizou nesta quinta-feira (6/10) nas redes sociais.





deu exemplos de casos suspeitos, em que uma cidade pequena do Maranhão fez mais exames de HIV do que toda a cidade de São Paulo. A senadora explicou que as cidades recebem o recurso sem “autoria”, logo, não há como saber qual congressista destinou o dinheiro. A senadora fez um “passo a passo” de como o trâmite acontece no Congresso Nacional e afirmou que é necessário que o Ministério Público Federal tenha autonomia para investigar o caso. Tebet deu exemplos de casos suspeitos, em que uma cidade pequena do Maranhão fez mais exames de HIV do que toda a cidade de São Paulo. A senadora explicou que as cidades recebem o recurso sem “autoria”, logo, não há como saber qual congressista destinou o dinheiro.

"Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Há denúncias de uma cidade do interiorzinho do Maranhão, com pouco mais de 20 mil habitantes fez mais exames de HIV do que toda a cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade, que diz que extraiu em um único ano, 540 mil dentes, significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido, que não tem nenhum dente. Então, posso estar falando de uma nota fria. (...) Não estou falando daquela coisa de levar 10% não, estou falando de uma nota inteira", explicou.