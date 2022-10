Vídeo: ao declarar voto em Lula, Tebet se emociona depois de citar fome

Ao falar sobre o governo Bolsonaro, Tebet se emocionou ao citar a fome e relembrou os governos passados. (foto: MAURO PIMENTEL / AFP )

Tebet declara apoio a Lula: 'Tem compromisso com a Constituição' Ao falar sobre a fome no Brasil durante declaração de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora Simone Tebet (MDB) se emocionou.

Para Tebet, ela não poderia se isentar de uma decisão nesse segundo turno porque isso mancharia sua história. Senadora recebeu 4.915.423 votos no primeiro turno.





Ao falar sobre o governo Bolsonaro, Tebet se emocionou ao citar a fome e relembrou os governos passados.





“Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar do livro. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo de desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome”, disse emocionada.

“O orçamento, antes público, necessário para servir ao povo, tornou-se secreto e privado.Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, o que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas para os reais problemas do Brasil, depositou nele o meu voto, porque reconheço seu compromisso com a Democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente”, declarou.