Tebet critica Bolsonaro: 'O Brasil foi abandonado na fogueira do ódio'

Ao declarar voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB) afirmou que, nos últimos quatro anos, durante o governo bolsonarista, o “Brasil foi abandonado na fogueira do ódio”.

Tebet concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (5/10), quando anunciou apoio ao petista.

“Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar do livro. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo de desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento, antes público, necessário para servir ao povo, tornou-se secreto e privado”, afirmou a senadora.

Mesmo apoiando Lula, Tebet manteve as críticas feitas ao ex-presidente durante a campanha. “Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, o que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas para os reais problemas do Brasil, deposito nele o meu voto, porque reconheço seu compromisso com a democracia e a Constituição , o que desconheço no atual presidente”, pontuou.