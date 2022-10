O que são votos válidos?

Votos nulos e brancos são descartados na contagem de votos (foto: TSE)

Os votos válidos são aqueles em que o eleitor escolhe nominalmente um candidato para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Apenas os votos válidos são contabilizados nas disputas aos cargos políticos no Brasil.

Votos brancos e nulos são descartados na contagem de votos e não afetam o resultado das eleições. Mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição não será anulada, porque vence o candidato que obtiver o maior número absoluto de votos válidos – 50% + 1.A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Eleições definem as regras para a votação. Para que seu voto seja válido, o eleitor digita e confirma na urna eletrônica o número de um candidato ou partido que disputa uma vaga naquela eleição.

O eleitor vota em branco apertando a tecla "branco", e vota nulo quando escolhe uma sequência numérica que não corresponde a nenhum candidato ou partido, como 00, por exemplo. Ambos têm o mesmo efeito para o resultado da disputa.

Quem votou nulo ou branco no 1º turno pode votar nominalmente em um candidato no 2º turno, assim como quem não compareceu à votação no 1º turno pode comparecer ao 2º.

O "Beabá da Política"