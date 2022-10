Lula de mãos dadas com antigos adversários no segundo turno

Único presidenciável que disputou a presidência com Lula e não o apoia é Fernando Collor (foto: Reprodução/Montagem EM)

Com os apoios declarados de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e José Serra (PSDB), três dos quatro nomes que foram adversários de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em disputas presidenciais passadas estão com o petista nesta eleição. O terceiro nome é o próprio candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, hoje no PSB. O único que está no lado contrário é o ex-presidente Fernando Collor de Mello.