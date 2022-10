FHC anuncia apoio a Lula no segundo turno

FHC já havia declarado um voto "pró-democracia" no primeiro turno das eleições, sem citar nomes. Agora, deixa claro seu voto em Lula. (foto: Ricardo Stuckert)

O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), anunciou hoje (5/10) via redes sociais, apoio ao também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A declaração vem um dia após o ex-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, Rodrigo Garcia, anunciar seu apoio a Jair Bolsonaro (PL)