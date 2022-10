IPEC divulga hoje primeira pesquisa do segundo turno entre Lula e Bolsonaro

O Ipec divulga hoje (5/10) pesquisa de preferência do eleitores brasileiros entre os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) . O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro.

O segundo turno das eleições presidenciais será disputado entre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL)

No último domingo (2/10), o primeiro turno das eleições foi favorável ao petista, que atingiu 48,43% da preferência do eleitorado, com um total de 57.258.115 milhões de votos. Bolsonaro ficou em segundo lugar, apresentando 43,20%, que equivale a 51.072.345 milhões de votos.