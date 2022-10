Bolsonaro confirma presença em BH um dia após aliança com Zema

Jair Bolsonaro e Romeu Zema juntos em janeiro de 2019, em Belo Horizonte (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)



Um dia após fechar aliança com o governador mineiro Romeu Zema (Novo), o presidente Jair Bolsonaro (PL) já tem o primeiro compromisso confirmado em Minas Gerais.Bolsonaro, que tenta reeleição e disputará segundo turno em 30 de outubro contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará na capital Belo Horizonte nesta quinta-feira (06/10).









"Na verdade, nós convidamos os dois candidatos, no primeiro turno não fizemos com ninguém porque era muita gente. Nós convidamos e vamos apresentar as propostas da indústria. A gente mandou correspondência, para o Bolsonaro fiz o convite ontem (terça-feira) mesmo , e mandei para o Lula na mesma data. Bolsonaro já está confirmado, mas não cabe a mim decidir a agenda deles", disse Roscoe à reportagem.





Além de Bolsonaro, a expectativa é de que o governador mineiro Romeu Zema (Novo), reeleito no último domingo (2) em primeiro turno, também participe do evento. Representantes de São Paulo e Rio de Janeiro, apoiadores de Bolsonaro, também são aguardados.





O evento deve ocorrer a partir das 18h desta quinta, no Teatro Sesiminas, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH. A visita de Bolsonaro a Minas acontece antes do esperado, já que nessa terça ele afirmara que uma agenda na próxima quarta-feira (12) no estado era certa.





Bolsonaro precisa virar a disputa presidencial não somente no âmbito nacional, no qual Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, contra 43,20% do atual presidente. Em Minas Gerais, Lula também terminou à frente: 48,29% a 43,60%.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.