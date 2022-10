Carlos Viana tem reunião em Brasília sobre Bolsonaro em MG

Carlos Viana e Jair Bolsonaro durante evento em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em agosto deste ano (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Após conseguir o apoio oficial do governador mineiro Romeu Zema (Novo) para tentar reeleição em segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá uma outra peça na ativa para melhorar o desempenho em Minas Gerais: o senador Carlos Viana (PL-MG). O parlamentar, derrotado por Zema no primeiro turno no último domingo (02/10) na disputa ao Governo de Minas, também estará em campo.





Viana se reúne na manhã desta quarta-feira (5/10) em Brasília para traçar os próximos passos visando ao segundo turno. "Hora de estarmos unidos pela reeleição do presidente", publicou Carlos Viana, no Twitter, esta manhã, ao anunciar que participaria da "reunião de planejamento" na capital federal.





Zema se reelegeu governador em Minas com 56,18% dos votos válidos. O candidato do Novo não fechou aliança com Bolsonaro no primeiro turno porque seu partido tinha Felipe d'Ávila (Novo) como candidato à Presidência da República - ele teve 0,47%.





Com isso, o nome oficial do bolsonarismo em Minas no primeiro turno foi Carlos Viana. O senador foi o terceiro na disputa ao governo, com 7,23% e fez campanha tímida, já que parte da ala bolsonarista do estado é simpática a Zema.





Durante entrevista coletiva nessa terça-feira (4) ao lado de Zema, após anúncio da aliança , Bolsonaro disse que deve fazer três visitas a Minas até o segundo turno da eleição presidencial, em 30 de outubro. Uma delas já tem data: 12 de outubro, próxima quarta-feira.





Bolsonaro precisa virar a disputa presidencial não somente no âmbito nacional, no qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 48,43% no primeiro turno, contra 43,20% do atual presidente. Em Minas Gerais, Lula também terminou à frente: 48,29% a 43,60%.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.