Bolsonaro confirma presença em Minas Gerais no dia 12

Bolsonaro tenta diminuir diferença para Lula, após ser derrotado em Minas no primeiro turno





"Obviamente vou à Minas. Dia 12 vou estar em Minas Gerais em um encontro religioso com o apóstolo Valdemiro e já temos uma agenda política no estado. Eu pretendo ir pelo menos três vezes no estado de Minas Gerais", declarou Bolsonaro.





Citado pelo presidente, Valdemiro Santiago é evangélico e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. No dia 7 de agosto, antes do início da campanha eleitoral, Bolsonaro esteve em Belo Horizonte com a primeira-dama Michelle, onde participaram da celebração de 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão, na Igreja Batista da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Estado de Minas analisou Além da capital, Bolsonaro também visitou durante o primeiro turno as cidades mineiras de Juiz de Fora, Betim, Contagem, Divinópolis e Poços de Caldas. Oanalisou o desempenho do presidente nas urnas nesses locais.

Apoio de Zema

Governador reeleito em Minas Gerais no domingo (2/10), Romeu Zema (Novo) oficializou o apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial deste ano, quando o candidato à reeleição terá como adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

