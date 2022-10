Minas Gerais: como foi a votação nas cidades visitadas por Lula e Bolsonaro

Durante a campanha, Bolsonaro visitou seis cidades em Minas, e Lula, três (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press / Marcos Vieira/EM/D.A Press) Com cenário de disputa acirrada no segundo turno, Minas Gerais volta ao mapa dos candidatos à presidência. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado foi visitado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na campanha de primeiro turno. O atual presidente esteve mais vezes em cidades mineiras e colheu resultado melhor nas urnas nos locais por onde passou.







Bolsonaro ainda esteve em mais cinco cidades mineiras ao longo da campanha. Delas, teve vitória nas urnas em Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis e Poços de Caldas. Além de Juiz de Fora, Bolsonaro não levou a melhor sobre Lula em Betim, onde esteve em 24 de agosto.





Somando todas as cidades visitadas em Minas, Bolsonaro conseguiu 1.209.546 votos. O número corresponde a 23% do total obtido em todo o estado.



Já Lula só fez atos de campanha em três cidades mineiras. A última delas foi Ipatinga, onde esteve em 23 de setembro. No principal município do Vale do Aço, a votação foi ruim para o petista que só conseguiu 33,88% dos votos, enquanto Bolsonaro foi escolhido por 59,4% dos eleitores.





Além de Ipatinga, Lula esteve em Belo Horizonte, onde perdeu, e em Montes Claros, no Norte do estado, onde teve mais votos que Bolsonaro. Ao todo, o petista conseguiu 786.993 votos nas cidades em que visitou, 13,5% do total obtido nas urnas do estado.

Nos números totais, Lula venceu em Minas com 48,29% dos votos contra 43,60% de Bolsonaro

Como foi a votação nas cidades visitadas por Bolsonaro:

Juiz de Fora: Lula- 52,62% ; Bolsonaro- 38,41%

Betim: Lula- 45,78% ; Bolsonaro- 45,43%

Divinópolis: Lula- 42,31%; Bolsonaro- 49,12%

Poços de Caldas:Lula- 34.095; Bolsonaro- 51,42%





Como foi a votação nas cidades visitadas por Lula:

Ipatinga: Lula- 33,88%; Bolsonaro- 59,40%

Montes Claros: Lula- 46,63%; Bolsonaro- 44,90%