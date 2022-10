Lula volta a Minas para segundo turno, diz Reginaldo Lopes

Reginaldo Lopes é coordenador de campanha de Lula em Minas Gerais (foto: Natasha Werneck/EM )







O deputado federal Reginaldo Lopes (PT), reeleito em Minas Gerais e coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, confirmou a volta do presidenciável em terras mineiras para conversar com o eleitorado no segundo turno Apesar da derrota de Alexandre Kalil (PSD), ele garantiu que o ex-presidente terá uma boa relação, caso eleito, com o governador de Minas reeleito, Romeu Zema (Novo).

“Agora vamos fazer uma reunião para a gente começar a organizar a campanha. Vamos percorrer o estado, as regiões. Estaremos juntos com os mineiros levando propostas, ouvindo mais, organizando novas atividades do presidente Lula em Minas”, afirmou.



Segundo ele, apesar das divergências com o atual governador mineiro, Lula manterá um diálogo com todos os chefes dos Executivos estaduais igualmente, independentemente de partido.



“Parabenizamos a vitória do Zema, reconheço sua reeleição legitima. Lula disse que o primeiro ato será chamar os governadores eleitos para discutir um pacto pelo plano emergencial de defasagem educacional. (…) Então o Lula governou com todo mundo, Aécio Neves, Anastasia. Lula sempre foi republicano, então vamos ter uma relação com o governador Zema”, garantiu.