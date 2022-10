Zema afirma que pode se candidatar à Presidência se 'fizer um bom mandato'

Após a reeleição no primeiro turno para o governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) afirmou que pode se candidatar à Presidência da República em 2026, se fizer um bom segundo mandato.

A declaração foi dada durante discurso no comitê de campanha do governador, na região da Savassi. Após ouvir gritos de eleitores apoiando a candidatura de Zema para a Presidência em 2026, o governador afirmou que é favorável à ideia.

"Tudo acontece por etapas, mas, se eu fizer um bom segundo mandato, eu posso me candidatar, sim, à Presidência", disse Zema, aos gritos de comemoração dos seus apoiadores.

Romeu Zema foi eleito matematicamente no primeiro turno . As urnas ainda não foram 100% apuradas, no entanto, o governador angariou 6.049.499 votos, até então, apresentando uma porcentagem de 56,26% dos votos. Alexandre Kalil (PSD) ficou em segundo lugar, com 35,02% dos votos.