Zema vota em Araxá: "Caso eleito, terei um segundo governo muito melhor"

O atual governador e candidato à reeleição pelo governo de Minas, Romeu Zema (Novo), votou por volta das 8h30 deste domingo (2/10), na Escola Municipal Delfim Moreira em Araxá, sua terra natal, acompanhando do candidato ao senado Marcelo Aro (PP).

Zema em sua sessão eleitoral, acompanhado do candidato ao senador, Marcelo Aro

Na saída, Zema voltou a declarar à imprensa que tem a obrigação de fazer uma segundo governo melhor do que o primeiro.

“Tivemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva e não uma campanha de ataque, que geralmente é o que prevalece na política. Então eu acredito muito nisso. Quem fica muito preocupado em mandar pedra, geralmente acaba esquecendo de alguma coisa. E eu sempre vivi do meu trabalho, e considero que devo proceder desta mesma maneira, como governador e como candidato. Estou muito confiante que caso eleito, terei um segundo governo muito melhor do que o primeiro, porque não terei mais um Estado caótico como aquele que eu assumi há quatro anos atrás, e nem uma dívida monstruosa, que é hoje já é uma dívida administrada. Então eu tenho obrigação de fazer um seguindo governo melhor do que o primeiro”, disse o candidato.