Datafolha em Minas: Zema tem 49% contra 31% de Kalil

Segundo o levantamento, Zema tem 49% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD), com 31. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Carlos Viana (PL) tem 5%.



Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB) e Marcus Pestana (PSDB) têm 1% das intenções de voto, cada.



O grupo dos que ainda se dizem indecisos, segmento que sinaliza as chances de reviravolta no dia do pleito, soma 8%. Branco e nulos são 5%.



O Datafolha também fez nessa rodada uma simulação de segundo turno, na qual o candidato à reeleição, Zema, bate o seu principal adversário, Kalil, por 55% a 37% no critério dos votos totais. Não souberam responder a esse questionamento 4%, e brancos e nulos somam outros 4%.

Votos valídos

No levantamento anterior, feito da última terça-feira (27) até a quinta (29), o placar do votos válidos estava em 57% a 34%.



*Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para totalizar o resultado da eleição. Para ser eleito em primeiro turno, é preciso ter mais de 50% dos votos válidos mais um voto.

Pesquisa A pesquisa feita pelo instituto Datafolha foi realizada de sexta-feira (30) a sábado (1º). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram realizadas 2.650 entrevistas.



A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-04343/2022.

