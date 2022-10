'Vamos ajudar o presidente Lula a governar', diz Alexandre Silveira

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG), candidato à reeleição nas eleições de 2022, mostrou otimismo neste sábado (01/10), véspera do primeiro turno. Silveira é apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a Presidência da República, e compõe chapa com Alexandre Kalil (PSD), nome para o governo de Minas.

"Nós aqui em Minas Gerais estamos extremamente otimistas, porque vamos ajudar o presidente Lula a governar o Brasil. Presidente Lula ressaltou de forma clara e inequívoca que eu sou o senador que ele confia e, mais do que isso, ele apelou a todos os eleitores dele, de forma muito contundente, que quem vota em Lula, vota em Kalil, vota em Alexandre Silveira para melhorar a qualidade de vida dos mineiros e ajudar o Brasil a dar mais dignidade à nossa nação", completou.

Na capital mineira, até 13h, o senador participou da chamada "caminhada da vitória" com apoiadores de Lula. No movimento, que aconteceu na descida da Avenida Afonso Pena até a Praça Sete de Setembro, Região Central da cidade, estavam também lideranças do PT e um caminhão de som, que pedia votos ao trio Lula, Kalil e Silveira.

Por fim, ainda na tarde deste sábado, Alexandre Silveira vai participar de ato no Morro do Papagaio, aglomerado da Região Centro-Sul de BH. O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (2), 2 de outubro. O segundo turno, caso necessário, será realizado no dia 30 do mesmo mês.