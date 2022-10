Kalil encerra campanha no 1º turno com carreata em Contagem

Kalil em última agenda da campanha eleitoral no primeiro turno, em Contagem neste sábado, acompanhado do vice na chapa, André Quintão, e de Alexandre Silveira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD) , candidato ao Governo de Minas nestas eleições, encerrou a campanha de primeiro turno das eleições de 2022 com uma carreata por Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ato teve início às 9h deste sábado (01/10), com trajeto da rotatória da Avenida dos Retirantes, no Bairro Retiro, até a feirinha do Bairro Nova Contagem A.









Kalil, Silveira, André Quintão (PT), candidato a vice-governador, e Marília Campos (PT), prefeita de Contagem, entre outros candidatos ao Legislativo, estiveram no ato.



A maioria dos populares demonstraram apoio a Kalil, mas ora ou outra se ouvia gritos ou músicas a favor do presidente A maioria dos populares demonstraram apoio a Kalil, mas ora ou outra se ouvia gritos ou músicas a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Isso porque Kalil é aliado de Lula no pleito deste ano.





Houve também um "congestionamento eleitoral". Por mais de uma vez o carro de som de Maurício Rangel (PSDB-MG), candidato a deputado federal, também passou pelo trajeto da carreata. Todos se cumprimentaram.





No fim do ato, Kalil desceu da caminhonete em que estava e ainda cumprimentou eleitores. O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo (2), 2 de outubro.

Kalil deve votar de manhã em BH, no Colégio Estadual Central, Região Central da cidade. Depois, ele segue para casa e, próximo ao fim da votação, a expectativa é de que o candidato siga para o comitê de campanha, também na capital. O segundo turno, caso necessário, será realizado no dia 30 do mesmo mês.





