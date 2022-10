O que Zema já disse sobre Lula e PT?

Romeu Zema (Novo) busca associar a imagem do seu adversário Alexandre Kaliil (PSD) ao governo de Fernando Pimentel (PT), mas evita criticas mais incisivas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Na semana anterior, Zema disse que o PT não seria “capaz de resolver os problemas da crise que eles mesmos causaram”. Embalado pelo slogan “Bolsozema” no segundo turno , ele confirmou a vitória sobre Anastasia com mais de 4 milhões de votos de vantagem - 71,8% (6,9 milhões) a 28,2% (2,7 milhões).





Em setembro de 2022, Zema foi sabatinado pela rádio CBN e pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Ele considerou a gestão de Jair Bolsonaro menos problemática que a da era petista - com Lula, de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2016 (sofreu processo de impeachment e deu lugar ao vice, o emedebista Michel Temer).





"O governo Bolsonaro tem problemas? Tem. Mas numa escala muito menor. Para mim não tem nada pior para um país, para um povo, do que a corrupção. PT significa corrupção. Significa atraso. Significa que nada vai dar certo”.



"O eleitor é pragmático. Ele vota onde percebe que há melhores perspectivas e tivemos no passado uma coincidência durante o governo do presidente Lula de uma série de fatores no mundo, como a alta das commodities, que fez com que o Brasil vivesse um momento bom. Não podemos falar que a gestão dele foi boa. Houve um momento bom, mas causado por conjunturas externas”.