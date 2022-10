Bolsonaro elogia Romeu Zema ao pedir voto para Carlos Viana em Minas

Com cartaz de Carlos Viana e Cleitinho Azevedo, Bolsonaro desejou sorte ao nome do PL e ao atual governador (foto: Reprodução/ YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a elogiar o governador Romeu Zema (Novo) na live desta sexta-feira (30/9). O chefe do Executivo falou sobre o candidato à reeleição em Minas enquanto pedia votos para Carlos Viana (PL), correligionário a quem oferece apoio formal durante a campanha.



Bolsonaro costuma pedir votos para seus candidatos nas disputas estaduais durante as lives. Nesta sexta, a dois dias das eleições, ele avaliou o atual governador mineiro antes de tratar sobre o senador Carlos Viana.









Na sequência, Bolsonaro diz que apoia Viana, mas contemporiza, citando novamente o candidato do Novo. “A gente está pedindo voto para o Carlos Viana, mas ninguém está com ênfase aqui. Sabendo que o Viana é uma boa opção, mas temos um bom governador que concorre a reeleição por Minas Gerais, que é o Zema. Boa sorte, Zema e boa sorte, Carlos Viana”.





O presidente nunca escondeu a boa relação com o governador, que o apoiou no segundo turno em 2018. Bolsonaro chegou a afirmar que “ gostaria de estar com o Zema desde o primeiro momento ” e disse que a aliança não foi possível porque o Partido Novo decidiu lançar uma candidatura própria ao Planalto.





Zema lidera as pesquisas de intenção de voto em Minas . Em levantamento divulgado pelo Datafolha na última quinta-feira (29/9), o governador teve 50% das menções, seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 30%. Viana aparece na terceira posição, com 4%.





Senado

Bolsonaro também pediu votos para senador em Minas. “Eu não acredito em pesquisa, mas a pesquisa dá um pouco na frente o Cleitinho”, disse ao falar sobre o candidato do PSC.