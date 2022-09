Bolsonaro sobre debate na Globo: 'Acho que o padre foi muito bem'

Bolsonaro, Padre Kelmon e Luiz Felipe d'Ávila antes do início do debate na Globo (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a participação de Padre Kelmon (PTB) no debate da TV Globo na noite dessa quinta-feira (29/9). Autodeclarado sacerdote, o candidato ganhou notoriedade pelo confronto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).“Tivemos aí um debate na Globo e acho que tudo correu bem. É um local que eu não me sinto bem, no Projac, eu fui cumprir tabela lá. Acho que fiz a minha parte. Acho que padre foi muito bem. O nível de algumas pessoas ali é baixíssimo, mas vida que segue”, disse o Bolsonaro em live na noite desta sexta-feira (30/9).O concorrente do PTB protagonizou um embate direto com Lula durante o evento . O encontro foi marcado pela discussão entre os participantes e pela repreensão feita pelo mediador William Bonner a Kelmon, que reiteradamente interrompeu o petista e quebrou regras.Lula chamou o padre de ‘candidato laranja’. A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) também fez críticas ao comportamento de Kelmon, tratado como linha auxiliar de Bolsonaro no debate Padre Kelmon esteve diante do presidente em duas oportunidades, ambas caracterizadas por concordância em pautas de costumes e críticas ao período petista no governo.