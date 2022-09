Padre Kelmon diz que foi vítima de intolerância religiosa no debate

Kelmon comentou sobre as discussões que teve, durante o debate, com Lula e Soraya (foto: Agência Brasil/Reprodução)





A declaração foi feita pelo político durante participação no programa "Pânico", da rádio Jovem Pan.





Durante a entrevista, Kelmon comentou sobre as discussões que teve, durante o debate, com a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





“Se isso não for intolerância religiosa, é o quê? Não aceitaram o diferente. Se eu sou sacerdote, o outro faz chacota publicamente num canal de TV, me chamar de padre junino? Me chamaram de tanta coisa que eu nem me lembro mais, mas tudo isso é, sim, intolerância religiosa. Se a gente deixar e permitir, pode virar o que acontece na Nicarágua”, afirmou.





Para o padre, sacerdotes contribuem bastante no Brasil, cuidando das pessoas. “Nós somos ridicularizados publicamente por políticos que deveriam servir o povo e, às vezes, se servem do povo", concluiu.

O candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PTB) afirmou, nesta sexta-feira (30/9), ter se sentido vítima de intolerância religiosa durante debate da TV Globo.