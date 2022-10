Apoiadores de Lula fazem caminhada da vitória em BH na véspera do 1° turno

Apoiadores do Lula fazem "caminhada da vitória" neste sábado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Milhares de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e lideranças do partido fizeram neste sábado (01/10), véspera do primeiro turno das eleições gerais, uma caminhada pela Região Central de Belo Horizonte. A chamada "caminhada da vitória" começou às 10h no alto da Avenida Afonso Pena foi até a Praça Sete de Setembro, ponto simbólico da capital de Minas Gerais.