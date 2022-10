Lula e Bolsonaro vencem em cidades que tiveram recorde em eleições passadas

Itacarambi foi cidade mais lulista de Minas em 2006 e Perdigão foi recorde de Bolsonaro no estado em 2018 (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press / Túlio Santos/EM/D.A. Press)

Em 2022, os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PT) conseguiram vitórias nas cidades que renderam recordes aos candidatos em Minas Gerais em eleições anteriores. A vantagem de ambos, no entanto, caiu tanto em Perdigão, reduto antipetista no Centro-Oeste mineiro, como em Itacarambi, no Norte do estado.Itacarambi deu a Lula 81,45% dos votos no primeiro turno das eleições de 2006. No segundo turno, o petista teve 88,27% das escolhas da cidade no pleito que o reelegeu à presidência. A cidade de pouco mais de 18 mil habitantes rendeu a melhor votação proporcional ao petista nas eleições em que ele saiu vitorioso.Na votação de domingo (2/10), Itacarambi deu nova vitória a Lula, mas por uma margem menos folgada. O petista teve 69,89% dos votos, contra 25,98% de Jair Bolsonaro (PL). O Estado de Minas esteve na cidade na semana que antecedeu a votação e ouviu moradores sobre a expectativa para este ano.O comerciante Sebastião Alves dos Santos, o Tiãozinho do PT, foi vereador da cidade e chegou bem perto de acertar exatamente o percentual de seu correligionário no pleito de ontem. “Acredito que Lula terá cerca de 70% dos votos no município”.A votação histórica de 2006 foi apontada como fruto da boa relação entre o então prefeito da cidade, José de Paula Ferreira, e Walfrido dos Mares Guia, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e ministro do Turismo durante a gestão de Lula.No outro extremo político, a cerca de 700 quilômetros de distância, está Perdigão. A cidade de cerca de 12 mil habitantes deu a vitória mais expressiva a Bolsonaro em Minas nas eleições de 2018, quando o atual presidente teve 72,13% dos votos no primeiro turno e subiu a marca para 83,39% no segundo. reportagem também esteve na cidade do Centro-Oeste de Minas para entender como os moradores percebiam o clima a dias das eleições de 2022. Os entrevistados se dividiram entre quem achava que Bolsonaro repetiria a dose de 2018 e quem projetava uma vitória menos significativa. O resultado das urnas mostrou uma queda tímida de cerca de 3 pontos percentuais em relação ao pleito anterior, com o atual presidente faturando 69,04% dos votos da cidade.Desde a redemocratização, o PT sempre teve candidatos entre os dois mais votados à presidência. Foram oito eleições, já contando com a de ontem, e em nenhuma delas o candidato petista conseguiu mais votos em Perdigão.