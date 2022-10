Zema anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição

Governador reeleito em Minas Gerais no último domingo (02/10), Romeu Zema (Novo) oficializou nesta terça-feira (4/10) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial deste ano, quando o candidato à reeleição terá como adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).O apoio foi anunciado em entrevista coletiva, após reunião entre Zema Bolsonaro nesta manhã, em Brasília. “Eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu mais do que ninguém herdei uma tragédia. E não foi só o estado não, perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT”, iniciou Zema, em pronunciamento.





“Então, nós estamos falando aqui de realidade, estamos falando aqui de versões não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, somente aos reeleitos, que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18 para saber a tragédia que nós vivemos”, completou o governador. Na fala, Zema fez referência à gestão de Fernando Pimentel (PT), governador mineiro entre 2015 e 2018.





Zema e Bolsonaro durante entrevista coletiva nesta terça-feira em Minas (foto: Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro) Posteriormente, Bolsonaro agradeceu o apoio do governador mineiro. No primeiro turno da eleição presidencial, Zema apoiou Felipe d’Ávila (Novo) para a Presidência da República. Com isso, Bolsonaro teve como cabo eleitoral oficial no primeiro turno em Minas o senador Carlos Viana (PL-MG)





“Esse apoio do governador é muito bem-vindo. É o estado, é o segundo estado com maior colégio eleitoral do Brasil, e é decisivo. Só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à Presidência da República. Há esse interesse meu, obviamente por parte do governador, agora ele tem duas opções, entre as duas uma ele descarta de imediato, e a outra é continuidade do que fizemos até o momento, e falar bem para o estado de Minas e para o Brasil. Então, agradeço aqui o apoio do Zema neste momento e, mais do que isso, ele é essencial, ele é decisivo para a nossa reeleição”, afirmou Bolsonaro.



Primeiro turno em MG





Na disputa ao Governo de Minas, Carlos Viana ficou em terceiro, com 7,23% dos votos válidos. Zema venceu no primeiro turno com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD) , candidato apoiado justamente por Lula, com 35,08%.





Lula teve 48,29% em Minas, contra 43,60% de Bolsonaro. Já em âmbito nacional, o candidato do PT teve 48,43%, enquanto o atual presidente conseguiu 43,20%. O segundo turno da eleição será realizado em 30 de outubro.