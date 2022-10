Zema deve apoiar Bolsonaro se PL for seu aliado na Assembleia

Bolsonaro e Zema em solenidade de diplomação das turmas do curso de formação de sargentos em 2019, em Varginha (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) TV Globo, que as negociações relativas a um apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição e disputará o segundo turno, estão avançadas. O chefe do Executivo de Minas Gerais considera que apoio ao PT, partido de Luiz Inácio Lula da Silva, rival de Bolsonaro no pleito, é "impossível". Governador reeleito nesse domingo (02/10), Romeu Zema (Novo) afirmou nesta segunda-feira (3), à, que as negociações relativas a um apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição e disputará o segundo turno, estão avançadas. O chefe do Executivo de Minas Gerais considera que apoio ao PT, partido de Luiz Inácio Lula da Silva, rival de Bolsonaro no pleito, é "impossível".









Zema também citou o número de deputados estaduais do PL eleitos esse domingo, no primeiro turno, para apoiar Bolsonaro. Na disputa ao governo de Minas, o PL tinha como candidato o senador Carlos Viana (PL-MG), terceiro colocado com 7,23% - Zema teve 56,18% e puxou boa parte dos votos dos bolsonaristas, por conta da boa relação que tem com o presidente.





"Talvez hoje mais tarde, amanhã, nós já venhamos a anunciar alguma questão, porque o PL fez na Assembleia Legislativa nove deputados. Nós queremos deixar claro, as nossas propostas são essas, o PL está de acordo, vai caminhar conosco? Eu vejo que tem tudo para dar certo e, em breve, estará sendo comunicado", completou o governador mineiro reeleito.





Junto do PSD, o PL tem a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com nove parlamentares: Bruno Engler, Antonio Carlos Arantes, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Delegada Sheila, Caporezzo, Gustavo Santana, Alê Portela e Coronel Henrique.



O PT é o partido com mais integrantes no Parlamento mineiro, com 12 nomes. Já o Novo, partido de Zema, manteve-se com duas cadeiras: Dr. Maurício e Zé Laviola. O primeiro mandato do governador reeleito também foi marcado por embates com a ALMG, algo que ele não quer que se repita.

Bolsonaro e Zema





Bolsonaro afirmou nesse domingo, após definição de segundo turno, que conversaria para ter o apoio de Zema. "Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema (...) Creio que a gente vai fazer boas alianças para ganhar as eleições", disse, em entrevista coletiva.





O segundo turno das eleições ocorre em 30 de outubro. No primeiro, Lula liderou com 48,43%, enquanto Bolsonaro conseguiu 43,20% dos votos válidos.