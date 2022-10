Bolsonaro lamenta redução de votos entre os mineiros e espera apoio de Zema

Jair Bolsonaro receberá o apoio de Romeu Zema no segundo turno das eleições (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou ter reduzido os votos em Minas Gerais em comparação com as eleições de 2018. O mandatário disse que pretende fazer "boas alianças" para ganhar o segundo turno.Bolsonaro também disse que já entrou em contato com o governador Romeu Zema (Novo), reeleito em Minas. A declaração foi dada em coletiva após o resultado das eleições.









Bolsonaro disse que vai percorrer o Brasil para a campanha do segundo turno, mas ainda não indicou nenhum destino.





"Não tenho detalhes ainda. Já marquei a primeira reunião em Belo Horizonte. A partir de terça (4/10) já existe a possibilidade de sair. A gente vai fazer um bom trabalho até o dia 28", disse o presidente em coletiva.





"Vamos fazer contato, já fizemos hoje. Conversamos com o interlocutor do Zema. As portas estão abertas para conversar", disse.