Bolsonaro sobre pesquisas: 'resultado desmoralizou de vez os institutos'

Presidente superou estimativas das pesquisas eleitorais (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Após o resultado do primeiro turno das eleições, Bolsonaro (PL) voltou a atacar e questionar a credibilidade dos institutos de pesquisa do país. Os centros mais tradicionais de estatísticas de intenções de voto erraram nas projeções para o presidente, que tenta a reeleição ao Palácio do Planalto.Para ele, o "resultado desmoralizou de vez os institutos de pesquisa". "Vencemos a mentira no dia de hoje, que o Datafolha estava dando. Temos um segundo tempo pela frente", disse em coletiva de imprensa na noite deste domingo (2/10).Ele, porém, não fez comentários sobre as urnas eletrônicas, alvo de ataques durante toda a campanha eleitoral. "Confiança total. Até porque desmoralizou os institutos. Acho que não vão continuar fazendo as pesquisas. Não é possível", disse.

"Eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro, que sentiu o aumento dos produtos. Nós agora vamos mostrar para a população brasileira a consequência da política do fica em casa", comentou.



As pesquisas publicadas no sábado (1/10) apontavam Bolsonaro com um percentual muito inferior ao apresentado pelas urnas. O Datafolha indicava Lula com 50% dos votos válidos, contra 36% de Bolsonaro. O Ipec (ex-Ibope) também apontava 14 pontos de vantagem para o petista: 51% a 37%. Em ambos os levantamentos, a margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

