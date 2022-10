Pesquisas erraram projeções para Bolsonaro e aliados

Os institutos mais tradicionais de pesquisas de intenções de voto erraram nas projeções para Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição ao Palácio do Planalto. Com 99,48% das urnas apuradas, o presidentee chegou a 50,9 milhões de votos válidos, que representam 43,31%. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontado como favorito no primeiro turno, alcançou até o momento 48,3% da preferência dos brasileiros (56,8 milhões).

As pesquisas publicadas no sábado (1/10) apontavam Bolsonaro com um percentual muito inferior ao apresentado pelas urnas. O Datafolha indicava Lula com 50% dos votos válidos, contra 36% de Bolsonaro. O Ipec (ex-Ibope) também apontava 14 pontos de vantagem para o petista: 51% a 37%. Em ambos os levantamentos, a margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em Minas, segundo o Datafolha, Lula tinha 50% dos votos válidos, e Bolsonaro 36%. O Ipec colocava o petista ainda mais à frente: 55% a 36%. Nas urnas, o percentual do petista está dentro da margem de erro - 48,22% (5.766.150) -, porém o presidente “subiu” dez pontos percentuais: 43,66% (5.220.782).No estado de São Paulo, Jair Bolsonaro recebeu 12.239.560 votos (47,71%), e Lula 10.489.618 (40,89%). Em 1º de outubro, o Ipec dava ao presidente da República 39% dos votos válidos e 48% ao candidato do PT.

Governo de São Paulo



Para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, contrariou as prévias e alcançou mais de 9,8 milhões de votos válidos com 99,96% das urnas apuradas - 42,34%. Fernando Haddad (PT) terminou o primeiro turno em segundo, com 35,67%.

Na véspera da eleição (1/10), o Ipec indicava Tarcísio dez pontos abaixo de Haddad - 31% a 41% -, ao passo que o Datafolha mostrava o mesmo percentual do aliado do presidente e dois a menos para o petista (39%).



Senado em São Paulo

Ainda em São Paulo, a corrida eleitoral para o Senado tinha Márcio França (PSB) em primeiro, com 43%, seguido pelo astronauta Marcos Pontes (PL), 31%. O Datafolha deu dois pontos a mais a França e manteve o índice a Pontes.

No fim das contas, Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, ultrapassou 10,6 milhões de votos, com 49,7%, enquanto Márcio França obteve quase 7,8 milhões - 36,24%.

Na intenção para presidente entre eleitores do Espírito Santo, Lula contabilizava 48% da preferência dos entrevistados pelo Ipec, e Bolsonaro tinha 42%. Nas urnas, o candidato do PL recebeu 1.160.030 votos e ganhou com folga do concorrente do PT: 52,23% a 40,40%.





Em Mato Grosso do Sul, o capitão do Exército e deputado estadual Renan Contar (PRTB) saltou de 17% da pesquisa do Ipec, no sábado (1/10), e liderou o primeiro turno com 26,71% (384.275 votos). Seu adversário será Eduardo Riedel (PSDB), com 25,16% dos votos (361.981).

No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil e da Cidadania, liderou o primeiro turno, com 2.382.026 (37,52%). O atual governador, Eduardo Leite (PSDB), ficou com 1.702.815 (26,81%). Na sexta-feira (30/9), o Ipec colocava Leite em primeiro, com 40%, e Onyx em segundo, com 30%.