Ministro de Bolsonaro, Fábio Faria critica pesquisas: 'Erros grosseiros'

Fábio Faria criticou os grandes institutos de pesquisa (foto: Antonio Molina/Folhapres) Ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro (PL), Fábio Faria criticou os institutos de pesquisa, que subestimaram a projeção de votos do atual presidente da República. Faria espera que haja investigação do caso no Congresso Nacional.





— Fábio Faria (@fabiofaria) October 3, 2022



Com 99,48% das urnas apuradas, o presidente chegou a 50,9 milhões de votos válidos, que representam 43,31%. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), favorito no primeiro turno, alcançou até o momento 48,3% da preferência dos brasileiros (56,8 milhões).





As pesquisas publicadas no sábado (1/10) apontavam Bolsonaro com um percentual muito inferior ao apresentado pelas urnas. O Datafolha indicava Lula com 50% dos votos válidos, contra 36% de Bolsonaro. O Ipec (ex-Ibope) também computava 14 pontos de vantagem para o petista: 51% a 37%. Em ambos os levantamentos, a margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.