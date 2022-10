Pesquisas também erraram projeções para aliados de Lula

Jerônimo Rodrigues, candidato a governador da Bahia, e Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre à presidência da República (foto: Divulgação/PT)



Pesquisas de intenções de voto erraram nas projeções para candidatos aliados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como ocorreu com Jair Bolsonaro (PL) e seus correligionários . Foram observadas distorções em estados do Nordeste como Bahia, Ceará e Piauí.





Na Bahia, o Datafolha indicava a chance de vitória no primeiro turno do governador ACM Neto em pesquisa divulgada em 1º de outubro, véspera das eleições. Segundo o instituto, o candidato do União Brasil tinha 51% das intenções de voto, contra 38% do petista Jerônimo Rodrigues.









Nas urnas, porém, houve outro resultado. Rodrigues saltou para 49,45% (4.019.830 votos) e ficou a menos de 45 mil votos de levar a disputa já no primeiro turno. ACM obteve 40,8% (3.316.711 votos), enquanto o terceiro, João Roma (PL), 9,08% (738.311).





No Ceará, Elmano de Freitas (PT) garantiu a vitória já no primeiro turno com 54,02% dos votos válidos (2.808.300). O segundo colocado, Capitão Wagner (União), teve 31.72% (1.649.213), e o terceiro, Roberto Cláudio (PDT), 14,14% (734.976).





No levantamento do Ipec em 1º de outubro, Elmano já aparecia em primeiro, mas com uma expectativa de segundo turno diante de Wagner: 44% a 37%. Roberto, por sua vez, estava com 18%.





No Piauí, o Ipec estipulou empate técnico no primeiro turno entre Silvio Mendes, do União (48%), e Rafael Fonteles, do PT (47%), no critério de votos válidos.



Já o Real Time Big Data dava ao ex-prefeito de Teresina seis pontos à frente do petista considerando votos totais: 45% a 39%.