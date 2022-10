Leite e Onyx vão disputar segundo turno (foto: Reprodução/Divulgação/Reprodução/Câmara dos Deputados)



Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) irão para o segundo turno para a disputa do governo do Rio Grande do Sul.









Ele ficou bem próximo de Edegar Pretto (PT), que, na terceira posição somou 26,77% dos votos.

O segundo turno acontece em 30 de outubro





Eleições