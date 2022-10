Cleitinho Azevedo (PSC) votou em Divinópolis seu domicílio eleitoral (foto: Divulgação/Cleitinho Azevedo)

Cleitinho Azevedo (PSC) foi eleito ao Senado por Minas Gerais. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele superou Alexandre Silveira (PSD) e Marcelo Aro (PP), segundo e terceiro colocados respectivamente.Com quase 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu 4.181.264 de votos, o que correponde até o momento a 41,67%.A associação com o presidente Jair Bolsonaro (PL) catapultou o nome de Cleitinho e fez com que ele fosse o candidato mais cotado desde o início do pleito.