Machado foi um dos ministros de Bolsonaro que deixaram o governo para se candidatar (foto: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) O ex-ministro do Turismo Gilson Machado perdeu as eleições ao Senado de Pernambuco.

Machado era apoiado por Jair Bolsonaro (PL). Ele chegou a fazer motociatas com o presidente, mas não alavancou publicamente.





A cadeira no Senado ficou com Teresa Leitão do (PT), apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





