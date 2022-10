Ronaldo Caiado é reeleito governador de Goiás (foto: Reprodução/Divulgação)

Ronaldo Caiado (União Brasil) foi reeleito governador de Goiás no primeiro turno. Com 98,67% das urnas apuradas, ele tinha 51,74% dos votos, contra 25,26% do segundo colocado, Gustavo Mendanha (Patriota).Major Vitor Hugo (PL) ficou em terceiro, com 14,83%, e Wolmir Amado (PT) em quarto, com 6,97%. Os demais candidatos não alcançaram 1%.Clique aqui e siga a apuração dos votos em tempo real no Estado de Minas.