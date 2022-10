Senador da CPI, Heinze fica em quarto no governo do Rio Grande do Sul

Heinze trazia o slogan 'Quero mais para o Rio Grande' e registrou um plano de governo com 44 páginas (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Luiz Carlos Heinze (PP) ficou em quarto na disputa ao governo do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) disputam o segundo turno. O senador ficou popularmente conhecido pela atuação durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.





Heinze trazia o slogan “Quero mais para o Rio Grande” e registrou um plano de governo com 44 páginas, com 194 propostas divididas em onze áreas. Chama a atenção que o documento não menciona, em nenhum momento, o nome do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) e do presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem Heinze é próximo.