Pazuello, ex-ministro da Saúde, é eleito deputado federal pelo Rio

Pazuello assumiu o Ministério da Saúde depois de uma crise entre ministros (foto: MARCELO CAMARGO/AGENCIA BRASIL)



O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Pazuello assumiu o Ministério da Saúde depois de uma crise entre ministros. Por discordar de especialistas sobre a condução da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich do comando da pasta.

O general, que era considerado mais manipulável e tinha ideias parecidas com as do presidente, assumiu o comando do ministério. Ele foi ministro da Saúde entre 2020 e 2021. Em 1º de junho de 2021, foi designado por Bolsonaro como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos.









O agora deputado federal chegou a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Ele foi apontado pelos senadores por um dos responsáveis pela crise que aconteceu no Amazonas, onde centenas morreram sem oxigênio.