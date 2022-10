Ex-ministro da Saúde Mandetta não é eleito para o Senado

Mandetta não foi eleito para o Senado (foto: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) perdeu a vaga ao Senado para a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (Progressistas).





Mandetta foi ministro da Saúde também do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas acabou brigando com o chefe do Executivo após discordâncias na condução da pandemia de COVID-19.

O médico chegou a escrever um livro sobre o momento em que esteve à frente do ministério em meio a pandemia. “Um paciente chamado Brasil”, conta os bastidores da Saúde quando Mandetta era chefe do Sistema Único de Saúde (SUS) entre janeiro de 2019 e abril de 2020.





Rompido com Bolsonaro, Mandetta foi peça chave na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.

O ex-ministro falou sobre a obsessão do presidente com a cloroquina, remédio sem eficácia contra COVID-19 e também sobre a indecisão de Bolsonaro sobre lockdown, uso de máscaras e mortes.





Mandetta chegou a cotado para o Planalto, mas devido a brigas internas no seu partido, concorreu ao Senado.